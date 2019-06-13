На Украине запретили сериал «Сваты»Газета.Ru вчера в 22:16

с чего всё началось

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга. По данным холдинга, экспертный совет украинского Госкино проголосовал против показа сериала.

Политика Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной «Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.

Общество После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Политика Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.

Общество Скончался петербургский журналист Андрей Петров 12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».

Шоу-бизнес Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Политика Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.

Экономика Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного» Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика На Сахалине началась избирательная кампания На Сахалине стартовала избирательная кампания. В начале сентября там должны пройти досрочные выборы губернатора.

Здоровье Названы приводящие к проблемам с кожей лица продукты По словам специалиста, к покраснениям, акне и появлению ранних морщин могут привести алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Экономика Детское питание может попасть в список социально значимых товаров Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.

Происшествия В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Общество В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.