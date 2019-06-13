Политика

На Украине запретили сериал «Сваты»Газета.Ru вчера в 22:16

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга. По данным холдинга, экспертный совет украинского Госкино проголосовал против показа сериала.
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с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила
 отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».
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На Украине запретили сериал «Сваты»

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