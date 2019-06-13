На Украине запретили сериал «Сваты»Газета.Ru вчера в 22:16

с чего всё началось

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга. По данным холдинга, экспертный совет украинского Госкино проголосовал против показа сериала.

Кино Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.

Здоровье Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.

Экономика «Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

Политика Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Происшествия В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Космос В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Политика Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Технологии В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.

Происшествия В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Гаджеты Xiaomi в Европе представила свои копии Redmi K20 и K20 Pro Китайская компания для Европы решила не использовать имена Redmi K20 и K20 Pro, так как бренд Mi более престижный, чем Redmi.

Здоровье Названы привычки, которые могут вызвать рак Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.

Культура Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар» Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал рэпера Кравца (Павел Кравцов) ответить за свои слова о том, что продюсеры ограничивают свободу самовыражения молодых артистов.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Общество Жара до 28 градусов ожидается в Бердске 12 июня местами температура воздуха поднимется 28 градусов, в том числе в Бердске. В городе стоит солнечная погода, но с порывистым ветром.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".