Политика
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
РИА Новости02:33
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Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире политической передачи «Народ против» на телеканале ZIK.РБК06:41
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