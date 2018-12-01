Политика

На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
РИА Новости
02:33

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
РИА Новости02:33
с чего всё началось
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире
 политической передачи «Народ против» на телеканале ZIK.
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Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона, в настоящее время член партии Батькивщина.
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