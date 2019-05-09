Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобусИзвестия 06:17
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями. Инцидент произошел неподалеку от Кривого Рога, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.
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На Украине забросали камнями автобусы с людьми, ехавшими праздновать День Победы
Московский Комсомолец04:59
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Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ стал командующий Северным флотом Евменов
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Башкирии
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Обновлено в 05:37
Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в Киеве
Обновлено в 03:52
Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве
Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
В Вене более 300 человек в День Победы почтили память советских воинов
Более 300 человек, включая ветеранов, дипломатов России, СНГ и стран ЕС, соотечественников и австрийцев в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, на венской площади Шварценбергплатц, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено 07 мая в 01:33
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Политика
Кабриолет Aurus заедет на парад Победы
Кабриолеты Aurus впервые привлекли к себе внимание 12 апреля, когда в центре Москвы в объективы камер попали два автомобиля в камуфляже: у них были видны только колеса и ветровые стекла.
Обновлено вчера в 06:27
Кино
В сети появился промо-ролик пятой серии финала «Игры престолов»
В сети появилось промо пятой серии заключительного сезона "Игры престолов", подразнившее фанатов сериала парочкой кадров из грядущего эпизода.
Обновлено 06 мая в 11:49
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Общество
В Москве началось шествие Бессмертного полка
Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
Обновлено в 08:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Баскетбол
Форвард ЦСКА включен в символическую сборную Евролиги
Нападающий ЦСКА Уилльям Клайберн вошел в первую символическую пятерку Евролиги текущего сезона.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Здоровье
В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице
СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу»
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл озвучили имя сына
Впервые новоиспеченные родители показали миру своего новорожденного сына 8 мая.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы
Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНР
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлин на ряд китайских товаров рубль может ослабнуть.
Обновлено в 06:42
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
ЖКХ
Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске
С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52