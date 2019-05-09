Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобусИзвестия 06:17
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями. Инцидент произошел неподалеку от Кривого Рога, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине забросали камнями автобусы с людьми, ехавшими праздновать День Победы
Московский Комсомолец04:59
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Происшествия
Женщину в советской форме задержали в Киеве
Обновлено в 06:28
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
Обновлено в 06:02
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Политика
Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз
В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
Обновлено в 07:54
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Вторым пилотом сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» был ставрополец
Члены экипажа на допросах после аварии рассказали, что второй пилот спасал из горящего лайнера лётные документы.
Обновлено в 05:45
Футбол
Зиеш: виню себя в проигрыше «Тоттенхэму», я должен был забивать больше
«Шпоры» во втором тайме сумели переломить ход матча, забив три мяча, последний из которых – на 6-й компенсированной минуте.
Обновлено в 09:04
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено 07 мая в 01:33
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Лукашевич призвал ОБСЕ подготовить доклад о национализме на Украине
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал специальную мониторинговую миссию (СММ) организации подготовить тематический доклад о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине.
Обновлено в 08:37
Хоккей
Хоккеиста Задорова вызвали в сборную России на чемпионат мира
Руководство ФХР предложило защитнику присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира, и спортсмен ответил согласием.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек
Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Фигурант дела о хищении из нефтепровода «Дружба» объявлен в розыск
Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Киселевич не принял участие в фотографировании сборной России перед ЧМ
Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич не принял участие в командном фотографировании перед стартом чемпионата мира.
Обновлено в 07:41
Футбол
Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов
Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28