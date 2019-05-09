На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобусИзвестия 06:17

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями. Инцидент произошел неподалеку от Кривого Рога, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

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