Политика
На Украине задумались над освоением АрктикиРИА Новости вчера в 23:06
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
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Интернет
Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR
Российские специалисты по кибербезопасности пришли к выводам, что браузер TOR не может стопроцентно гарантировать анонимность Как сообщают "Известия", на данный момент этот браузер остается эффективным способом сохранять инкогнито в даркнете.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю
"Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал Путин.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено вчера в 14:11
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Финансы
Биржевые индексы в конце дня обновили исторические максимумы
К закрытию торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,67 процентов до исторического максимума в 2842,78 пункта.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Кентукки вторые сутки горит склад бурбона Jim Beam
Сутки продолжается пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки. Горящий виски растекается по реке.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В Амурской области прошли сильные дожди
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 16:12
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал
Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
Обновлено вчера в 20:41