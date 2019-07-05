Политика

На Украине задумались над освоением АрктикиРИА Новости вчера в 23:06

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
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Украина решила осваивать Арктику

URA.Ru00:09

В Киеве заявили о планах сотрудничать с Осло в вопросах Арктики

RT на русскомвчера в 23:57

На Украине задумались над освоением Арктики

РИА Новостивчера в 23:06

На Украине подумывают над освоением Арктики

Газета.Ruвчера в 23:33

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РЕН ТВвчера в 23:23

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News.ruвчера в 23:51

High North News (Норвегия): Украина тоже хочет в Арктику (High North News)

ИноСМИвчера в 18:21
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Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR

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Обновлено вчера в 08:12
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Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
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Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала

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АвтоВАЗ возобновил производство машин

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Телефоны в школах хотят запретить в России

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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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Шпицберген
Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
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