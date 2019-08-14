Политика

Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru 16:18

Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
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с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook
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Российская газета15:57

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На Украине задержали замминистра по вопросам «оккупированных» территорий

РИА Новости16:45

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Российская газета15:57

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Lenta.ru16:18

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

ТАСС15:39
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Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

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В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Обновлено в 16:56
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Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
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В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе

Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие

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На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
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МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
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Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
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Происшествия

Мальчика Колю, пропавшего в омских лесах, ищут уже 600 человек

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Обновлено в 06:52
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У одного из крупнейших подрядчиков РЖД начались обыски

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», который является одним из крупнейших подрядчиков РЖД, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам ГК «1520».
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Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
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Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
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Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

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Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона.
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