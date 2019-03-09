Политика
На Украине высказались за отмену санкцийВзгляд.ру вчера в 22:35
Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Евгений Мураев. Мураев в интервью телеканалу ATV заявил, что отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны.
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Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки.
— Евгений Мураев, украинский политикURA.Ru вчера в 22:58
с чего всё началось
«Двусторонние санкции лишили возможности наших товаропроизводителей поставлять продукты в страны СНГ, в первую очередь, в РФ, и это забрало у нас половину ВВП, что, соответственно, привело к уменьшению бюджета и тому уровню жизни, который мы наблюдаем», - констатировал нардеп.ТК Звездавчера в 23:59
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