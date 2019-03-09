На Украине высказались за отмену санкцийВзгляд.ру вчера в 22:35

с чего всё началось

Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Евгений Мураев. Мураев в интервью телеканалу ATV заявил, что отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны.

На Украине высказались за отмену санкций

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