На Украине вышла на свободу Надежда СавченкоREGNUM 02:56

Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко освобождена из-под стражи в зале Броварского городского районного суда на Украине в связи с истечением срока меры пресечения. Савченко обвиняют в организации терактов, попытке вооружённого захвата власти и покушении на высших лиц в государстве.

На Украине вышла на свободу Надежда Савченко

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