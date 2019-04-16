Политика
На Украине вышла на свободу Надежда СавченкоREGNUM 02:56
Депутат Верховной рады Надежда Савченко освобождена из-под стражи в зале Броварского городского районного суда на Украине в связи с истечением срока меры пресечения. Савченко обвиняют в организации терактов, попытке вооружённого захвата власти и покушении на высших лиц в государстве.
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Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
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