Политика

На Украине вышла на свободу Надежда СавченкоREGNUM 02:56

Депутат Верховной рады Надежда Савченко освобождена из-под стражи в зале Броварского городского районного суда на Украине в связи с истечением срока меры пресечения. Савченко обвиняют в организации терактов, попытке вооружённого захвата власти и покушении на высших лиц в государстве.
Читать в источнике
Надежда Савченко
Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал освобождение Савченко из-под стражи

RT на русском07:18

Надежду Савченко отпустили на майские праздники

Коммерсантъ05:31

Надежда Савченко вышла на свободу

Газета.Ru05:07

Надежду Савченко освободили из-под стражи

РИА Новости04:05

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

РБКвчера в 21:27

Надежда Савченко и Владимир Рубан освобождены на Украине

Московский Комсомолецвчера в 19:37

Что известно о Надежде Савченко

ТАССвчера в 18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн

Держитесь! Безбашенная Савченко вырвалась на свободу

Вести.UZ00:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери, пишет PARISIEN.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Футбол

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Политика

Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Футбол

Бартомеу прокомментировал слухи об интересе к Гризманну и де Лигту

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу в интервью TVE прокомментировал слухи об интересе каталонского клуба к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну и защитнику "Аякса" Матийсу де Лигту.
Обновлено в 00:18
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Общество

Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном

В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Шнуров прокомментировал пожар в Нотр-Даме

Обновлено в 08:36
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Общество

Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя

Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения

Обновлено в 07:26
Здоровье

В Крыму вскрылась проблема нехватки лекарств для льготников

На сегодняшний день, 16 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов высказал негодование относительно ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для льготной категории граждан.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Спецназ ЦВО по тревоге подняли в Сибири

Обновлено в 03:01
Финансы

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное