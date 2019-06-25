Экономика
На Украине появится купюра номиналом 1000 гривенПолитическая Экспертиза 14:56
Представители Национального банка Украины объявили о введении в оборот купюры номиналом 1000 гривен. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Яков Смолий. Банкнота будет введена в оборот уже в октябре текущего года, пишет Федеральное агентство новостей.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Продюсер Бари Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из одной из столичных клиник, передаёт сайт «Москва 24».
Обновлено в 22:28
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто
Новый Mercedes S-Class заимствует элементы у Tesla
Новый Mercedes S-Class (внутренний код W223) может выглядеть эволюционно снаружи, но внутри салона произойдет небольшая революция.
Обновлено в 09:01
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Общество
Команду Малахова назвали мошенниками, принуждающими к съёмкам в шоу
Жительница Москвы Татьяна Касаткова обвинила редакторов программы Андрея Малахова «Прямой эфир» в обмане и принуждении к съёмкам в телевизионном шоу.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
Два конгрессмена США сообщили во вторник, что предложили поправку к военному бюджету, которая не позволит президенту Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана.
Обновлено в 21:00
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В США подросток застрелил своего близнеца
Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа
Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
Обновлено в 12:33
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Политика
Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20
Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
Обновлено в 21:04
Авто
Кроссовер компании Suzuki будет еще раз обновлен
Обновлено в 22:45
Политика
Украина отзывает своего посла при Совете Европы
Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено в 09:31
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Политика
Украинский депутат устроил скандал во время речи серба о Крыме в ПАСЕ
Представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Технологии
«Калашников» представил новое ружье против дронов
Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено в 19:03