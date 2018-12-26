с чего всё началось

На Украине второй раз не состоялись торги по продаже арестованного российского судна «Норд», следует из сообщения украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ). «Состояние аукциона: торги не состоялись», — говорится на странице предприятия с описанием лота.

На Украине второй раз не смогли продать российское судно «Норд»

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