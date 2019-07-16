На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Как передаёт «112 Украина», некоторые положения документа начнут действовать не сразу — переходный период продлится до 2030 года.

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Политика США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.

Происшествия В Москве пресекли канал незаконной миграции Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.

Происшествия В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Политика Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.

Армия и оружие Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Транспорт Выделенные полосы Москвы стали доступны для социального такси Машины социального такси теперь могут передвигаться по выделенным полосам, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Происшествия На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.

Происшествия В Мурино студент из Китая напал с ножом на девушку По предварительной информации, нападавшим был 25-летний студент-первокурсник из Китая, который учится в Политехническом университете и снимает квартиру в том доме, около которого и было совершено нападение.

Политика Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.

Политика Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.