Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыкеRT на русском 01:37
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Как передаёт «112 Украина», некоторые положения документа начнут действовать не сразу — переходный период продлится до 2030 года.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
В Ставропольском крае КГЛ заразились 30 человек
Крымской геморрагической лихорадкой заразились 30 человек.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек
В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
Выделенные полосы Москвы стали доступны для социального такси
Машины социального такси теперь могут передвигаться по выделенным полосам, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Обновлено в 01:49
Происшествия
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей
Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.
Обновлено в 00:33
Политика
Крымские музеи надеются на возвращение скифского золота
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Мурино студент из Китая напал с ножом на девушку
По предварительной информации, нападавшим был 25-летний студент-первокурсник из Китая, который учится в Политехническом университете и снимает квартиру в том доме, около которого и было совершено нападение.
Обновлено в 03:51
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 15:30