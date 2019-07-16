Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыкеРИА Новости вчера в 17:49
Говорить по-украински Парламент Украины в апреле принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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с чего всё началось
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко.РИА Новостивчера в 17:49
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Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.
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Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Политика
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Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Наука
Впервые опубликован снимок квантовой запутанности
Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено 13 июля в 08:54
Происшествия
В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
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Политика
Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 01:48
Происшествия
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено вчера в 13:13
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса
Обновлено вчера в 13:59
Наука
В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга
В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено вчера в 07:28
Транспорт
Эксперты рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда
Типичный российский пассажир поезда - женщина 32 лет, путешествующая в одиночку, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
Oxxxymiron мечтает записать трек с Борисом Гребенщиковым
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов
Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 18:08