Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко.

с чего всё началось

Говорить по-украински Парламент Украины в апреле принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

На Украине вступил в силу закон о госязыке

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