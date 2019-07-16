На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Как передаёт «112 Украина», некоторые положения документа начнут действовать не сразу — переходный период продлится до 2030 года.

На Украине вступил в силу закон о госязыке

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