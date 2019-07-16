Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языкеРБК вчера в 21:56
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Об этом сообщает «Украинская правда». Согласно закону, теперь все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Политика
В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота
Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
«Рома» предложила Игуаину роль капитана при переходе
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо
Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 00:03
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Кино
«13 причин почему» продлили на четвёртый сезон
Портал Discussing Film сообщает, что сериал «13 причин почему» продлили на четвёртый сезон ещё до выхода третьего.
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Более 110 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
Ещё одна тысяча граждан имеют долги за нанесение ущерба или морального вреда — 2,5 млрд рублей. Они также не могут отправиться за границу.
Обновлено в 01:35
Политика
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
«Старенький» Chevrolet Camaro вышел на тесты
Причины, по которым автомобиль, вышедший 27 лет назад на пенсию, вывели на тесты пока, не понятны, однако шпионам удалось подслушать, что модель использует нестандартную для своего поколения 6-ступенчатую коробку передач и, по всей вероятности, имеет небольшой блок V8, скрывающийся под выпуклым выступом капота.
Обновлено в 02:58
Энергетика
«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»
По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.
Обновлено в 00:10
Политика
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено вчера в 05:03
Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»
Обновлено в 01:09
Общество
Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды
Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина - волосы.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10