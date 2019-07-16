На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Об этом сообщает «Украинская правда». Согласно закону, теперь все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык.

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Общество В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.

Политика Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Кино «13 причин почему» продлили на четвёртый сезон Портал Discussing Film сообщает, что сериал «13 причин почему» продлили на четвёртый сезон ещё до выхода третьего.

Общество Более 110 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов Ещё одна тысяча граждан имеют долги за нанесение ущерба или морального вреда — 2,5 млрд рублей. Они также не могут отправиться за границу.

Политика Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Технологии Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Авто «Старенький» Chevrolet Camaro вышел на тесты Причины, по которым автомобиль, вышедший 27 лет назад на пенсию, вывели на тесты пока, не понятны, однако шпионам удалось подслушать, что модель использует нестандартную для своего поколения 6-ступенчатую коробку передач и, по всей вероятности, имеет небольшой блок V8, скрывающийся под выпуклым выступом капота.

Энергетика «Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой» По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.

Политика София Ротару больше не живет в Крыму Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.

Футбол В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

Общество Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина - волосы.

Экономика В России рекордно упали цены на сахар Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.