На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, сообщает RT. Некоторые положения документа начнут действовать не сразу — переходный период продлится до 2030 года.

На Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке

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