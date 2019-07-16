Политика
На Украине вступил в силу скандальный закон о госязыкеРИА Новости Крым 02:57
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, сообщает RT. Некоторые положения документа начнут действовать не сразу — переходный период продлится до 2030 года.
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Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Общество
Москвичей ждет резкое ухудшение погоды
Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Кино
Режиссер «Зеркал» хочет переснять знаменитый «Кошмар на улице Вязов»
Исходя из слов Ажа, «Кошмар на улице Вязов» является одной из самых травматичных картин, которые он смотрел в детстве.
Обновлено в 00:22
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Финансы
Эксперты рассказали, когда возможен обвал рубля
Доллар по 69 рублей к концу года возможен лишь при реализации санкционных рисков, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Обновлено в 06:37
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Поклонник убил 17-летнюю звезду Instagram и выложил фото в соцсети
Брендон Кларк был поклонником «творчества» Бьянки Девинс, которая являлась звездой Instagram.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Уязвимость российского С-400 выявили в США
Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Бывший футболист Кафу влез в миллионные долги
Бывший защитник сборной Бразилии, "Милана" и "Ромы" Кафу влез в огромные долги.
Обновлено в 09:11
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Политика
МГИК: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов МГД
В качестве кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы зарегистрированы 216 человек.
Обновлено в 01:50
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
Теннис
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Бухаресте
Обновлено в 06:45
Авто
Volvo V60 Cross Country добрался до официальных дилеров в России
Новый Volvo V60 Cross Country отлично дополняет линейку моделей компании с повышенной проходимостью.
Обновлено в 06:09
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Политика
Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов
По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37