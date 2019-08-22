Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

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