Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru вчера в 18:57

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

На Украине назвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

РЕН ТВ00:50

Украинский дипломат назвал «похоронами санкций» встречу Путина и Макрона

РБК03:02

В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

RT на русском01:37

В Киеве заявили о «похоронах» антироссийских санкций

URA.Ru00:51

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Lenta.ruвчера в 18:57

Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

Известиявчера в 17:16

Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

РИА Новостивчера в 15:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Политика

Флаги России подняли над Донецком

Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:13
Общество

В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино

Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Samsung стала на защиту владельцев Android от насмешек «яблочников»

Владельцы обоих систем периодически подкалывают друг-друга, но на этот раз виновата именно компания Apple, а потому на защиту второй стороны и стала Samsung.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Архангельская областная больница, куда доставили пострадавших при взрыве на полигоне, оказалась заражена радиацией

Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопном источнике питания.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Гаджеты

Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix

Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.

«Грани.ру» пишут, что в материалах дела была распечатка переписки Куницыной и этого арендатора.
Обновлено в 04:11
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Энергетика

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Политика

Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России

Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Футбол

Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика

Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Минобороны Азербайджана назвало причину крушения МиГ-29 над Каспием

Обновлено в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Петрович Бессмертный
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное