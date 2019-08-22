Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru 18:57
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», - отметил он в эфире украинского телеканала «UA: Первый».Аргументы и Факты16:47
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Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено в 17:27
Экономика
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео
Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Футбол
ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.
Обновлено в 17:40
Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города
Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Кино
В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»
Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Общество
Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Справка "Известий" По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день).
Обновлено в 17:01
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Культура
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.
Обновлено в 09:00
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Футбол
«Лилль» хочет приобрести Ренату Санчеша
Как сообщает Bild, «Лилль» хочет приобрести португальского хавбека.
Обновлено в 19:39
Космос
Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету
Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено в 06:14
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47