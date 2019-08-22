Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru 18:57

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», - отметил он в эфире украинского телеканала «UA: Первый
».
Аргументы и Факты16:47

Подробнее о событии

Украинский дипломат прогнозирует «похороны» санкций против России

Life.ru20:11

Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

Известия17:16

В Киеве приготовились к «похоронам» антироссийских санкций

News.ru18:10

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Lenta.ru18:57

В Киеве рассказали о «похоронах» антироссийских санкций

Аргументы и Факты16:47

Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

РИА Новости15:21

Антироссийским санкциям Европы осталось полгода, - уволенный постпред Украины

Накануне.Ru03:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено в 17:27
Экономика

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Технологии

В Москве снова протестировали систему электронного голосования

В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео

Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Футбол

ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу

Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.
Обновлено в 17:40
Экономика

Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города

Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
Обновлено в 12:50
Здоровье

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Кино

В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Общество

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Справка "Известий" По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день).
Обновлено в 17:01
Общество

Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке

Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Культура

В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды

В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.
Обновлено в 09:00
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

Обновлено в 05:33
Футбол

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия

Обновлено в 19:54
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине

Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Футбол

«Лилль» хочет приобрести Ренату Санчеша

Как сообщает Bild, «Лилль» хочет приобрести португальского хавбека.
Обновлено в 19:39
Космос

Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету

Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено в 06:14
Технологии

Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности

Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.
Обновлено в 17:19
Гаджеты

Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake

Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Политика

ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте

По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Политика

Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

Обновлено в 03:42
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Культура

Кириенко назвал участников фестиваля «Таврида-Арт» будущим страны

Обновлено в 13:20
Происшествия

Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера

Обновлено в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Петрович Бессмертный
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эммануэль Макрон
Французский политик
Французский государственный деятель, политик, действующий президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 14 мая 2017 года. В прошлом - инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное