с чего всё началось

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

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Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Экономика В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).

Технологии В Москве снова протестировали систему электронного голосования В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Происшествия Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.

Футбол ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.

Здоровье Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.

Кино В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор» Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.

Общество Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября Справка "Известий" По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день).

Общество Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Культура В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.

Политика Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Космос Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.

Технологии Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.

Гаджеты Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.

Политика Трамп решил отменить право на гражданство по рождению Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Политика ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.