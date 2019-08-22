Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru вчера в 18:57
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», - отметил он в эфире украинского телеканала «UA: Первый».Аргументы и Фактывчера в 16:47
Подробнее о событии
Показать все источники
«Похороны антироссийских санкций»: украинская дипломатия напугана сближением России с Западом
Московский Комсомолецвчера в 23:56
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
С сентября АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
Полный переход на электронные паспорта транспортного средства планируется на 1 ноября текущего года Как рассказали в компании АО «Электронный паспорт», являющимся оператором услуги в нашей стране, на днях в Министерстве промышленности и торговли России прошло совещании по вопросу введения электронного паспорта транспортного средства.
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено 20 августа в 20:16
Технологии
Российские инженеры разработали «умную» трость для слепых
Прототип "умной" трости пока распознает только 60 предметов, в число которых входят автомобили, двери, бордюры, люди, дома и некоторые бытовые предметы.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Культура
В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Космос
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Яндекс: По каким словам россияне ищут фильмы
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Технологии
В Иркутской области впервые в мире внедрили чипы с Wi-Fi в протезы
Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет.
Обновлено вчера в 22:55
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Здоровье
К 2021 году в Ленинградской области переоснастят детские поликлиники
Как отметил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов, всего на нацпроект "Здравоохранение" в 2019 году в Ленинградской области предусмотрено 1,2 млрд рублей: 746 млн из федерального и 456 млн - из регионального бюджета.
Обновлено вчера в 17:54
Киберспорт
В российских школах решили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в школах предлагалось ввести уроки семейной жизни.
Обновлено в 00:35