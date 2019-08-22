с чего всё началось

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Общество Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Политика Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Шоу-бизнес Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Авто С сентября АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС Полный переход на электронные паспорта транспортного средства планируется на 1 ноября текущего года Как рассказали в компании АО «Электронный паспорт», являющимся оператором услуги в нашей стране, на днях в Министерстве промышленности и торговли России прошло совещании по вопросу введения электронного паспорта транспортного средства.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Армия и оружие Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Технологии Российские инженеры разработали «умную» трость для слепых Прототип "умной" трости пока распознает только 60 предметов, в число которых входят автомобили, двери, бордюры, люди, дома и некоторые бытовые предметы.

Общество Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Космос Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Саратове По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Футбол Навас подал запрос на трансфер из «Реала» Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.

Технологии В Иркутской области впервые в мире внедрили чипы с Wi-Fi в протезы Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет.

Космос Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Политика Путин встретится с главами угледобывающих регионов Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.