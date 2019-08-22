Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru вчера в 18:57
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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Политика
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Трамп по большому счету хочет немного переписать новейшую историю США, точнее — ту часть официального американского нарратива, которая описывает произошедшее между 2013 и 2016 годами.
Обновлено в 01:00
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Общество
Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму
Подрядчиков, на которых пожаловался министр, два — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Технологии
Производители автомобилей начали запрещать использовать их спортивные автомобили в играх о нелегальных гонках
Недавно был оглашен полный список автомобилей, которые попадут в игру Need For Speed Heat.
Обновлено в 03:44
Наука
Появилась электронная линза, которая превосходит человеческий глаз
Возможности линзы шире, чем у обычного глаза: поправка на астигматизм и смещение изображения, которые приводят к размытию картинки окружающего мира.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Обнародованы снимки затопленной у берегов США немецкой подлодки
В Соединённых Штатах опубликованы фотографии немецкой подлодки U-166, которая в годы Второй мировой войны была подбита американцами в Мексиканском заливе.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин и Зеленский договорились по украинским морякам
Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с Месси
Обновлено в 02:20
Футбол
«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом
Обновлено в 01:27
Авто
Hyundai 45 EV Concept покажут во Франкфурте
Вдохновленная первой моделью бренда 70-х годов, концепция 45 продолжает эволюцию ее языка дизайна «чувственная спортивность», который был создан, чтобы сделать автомобили Hyundai более эмоциональными.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34