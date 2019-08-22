Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru вчера в 18:57

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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В Киеве заявили о «похоронах» антироссийских санкций

URA.Ru00:51

Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

РИА Новостивчера в 15:21

В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

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На Украине назвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

РЕН ТВ00:50

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Lenta.ruвчера в 18:57

Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

Известиявчера в 17:16

Украинский дипломат назвал «похоронами санкций» встречу Путина и Макрона

РБК03:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика

Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории

Трамп по большому счету хочет немного переписать новейшую историю США, точнее — ту часть официального американского нарратива, которая описывает произошедшее между 2013 и 2016 годами.
Обновлено в 01:00
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Наука

Синтезирована новая форма углерода

Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Общество

Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму

Подрядчиков, на которых пожаловался министр, два — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Технологии

Производители автомобилей начали запрещать использовать их спортивные автомобили в играх о нелегальных гонках

Недавно был оглашен полный список автомобилей, которые попадут в игру Need For Speed Heat.
Обновлено в 03:44
Наука

Появилась электронная линза, которая превосходит человеческий глаз

Возможности линзы шире, чем у обычного глаза: поправка на астигматизм и смещение изображения, которые приводят к размытию картинки окружающего мира.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Обнародованы снимки затопленной у берегов США немецкой подлодки

В Соединённых Штатах опубликованы фотографии немецкой подлодки U-166, которая в годы Второй мировой войны была подбита американцами в Мексиканском заливе.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин и Зеленский договорились по украинским морякам

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
Обновлено вчера в 09:45
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Неизвестные избили актеров екатеринбургского «Коляда-театра»

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Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

Обновлено в 02:20
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«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом

Обновлено в 01:27
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Hyundai 45 EV Concept покажут во Франкфурте

Вдохновленная первой моделью бренда 70-х годов, концепция 45 продолжает эволюцию ее языка дизайна «чувственная спортивность», который был создан, чтобы сделать автомобили Hyundai более эмоциональными.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
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Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
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Роман Петрович Бессмертный
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
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