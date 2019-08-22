Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru вчера в 18:57
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
«Похороны антироссийских санкций»: украинская дипломатия напугана сближением России с Западом
Московский Комсомолецвчера в 23:56
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Музыка
Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, все боятся сказать ему правду»
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители, могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Наука
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет
Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Новые снимки Полины Гагариной в бикини вызвали обсуждения в сети
На кадрах, о которых идет речь, Полина позирует в ярких бикини, которые подчеркивают ее стройную фигуру.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Виктор Бут назвал подозрительным самоубийство миллиардера Эпштейна
Отбывающий 25-летний тюремный срок в США россиянин Виктор Бут заявил, что он, а также многие другие заключённые считают "подозрительным" совершённое Джеффри Эпштейном самоубийство в манхэттенской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей жены
Оглядываясь на прожитые годы, Башаров признается, что все еще мечтает вернуть бывшую жену.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
Заблокированный в шахте на Урале рабочий погиб
Спасатели обнаружили тело рабочего в шахте "Ново-Кальинская", где произошло обрушение горной породы, в Североуральске Свердловской области.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено 20 августа в 20:16
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено вчера в 00:26
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Ольга Шукшина связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку: — Утром позвонила лечащему врачу мамы Владимиру Александровичу, он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Эксперт: Китай вынужден менять военную стратегию на фоне дестабилизирующей роли США
Китайское правительство вынуждено вносить коррективы в национальную стратегию национальной обороны с учетом постоянно возрастающей дестабилизирующей роли Соединенных Штатов на мировой арене.
Обновлено в 00:52
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Мужчину облили бензином и подожгли в Москве
Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43