Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»Lenta.ru вчера в 18:57

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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«Похороны антироссийских санкций»: украинская дипломатия напугана сближением России с Западом

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Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

РИА Новостивчера в 15:21
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На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет

Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
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Новые снимки Полины Гагариной в бикини вызвали обсуждения в сети

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Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
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Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

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Оглядываясь на прожитые годы, Башаров признается, что все еще мечтает вернуть бывшую жену.
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Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News

Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

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Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
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Роман Петрович Бессмертный
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
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