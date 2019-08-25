Политика

На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителяРБК вчера в 22:40

На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.
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с чего всё началось
«На Украине накануне 28-й годовщины независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4"», - говорится в сообщении
 конструкторского бюро «Южное».
ТК Звездавчера в 20:50

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Опубликовано видео огневых испытаний новой украинской ракеты-носителя

News.ru07:18

На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя

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На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

RT на русскомвчера в 22:55

Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

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На Украине сообщили об успешных огневых испытаниях ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

ТАССвчера в 21:25

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РЕН ТВвчера в 19:42

На Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя

Газета.Ruвчера в 14:36
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