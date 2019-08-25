Политика
На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителяРБК вчера в 22:40
На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.
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с чего всё началось
«На Украине накануне 28-й годовщины независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4"», - говорится в сообщении конструкторского бюро «Южное».ТК Звездавчера в 20:50
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