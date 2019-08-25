с чего всё началось

На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Происшествия На Смоленской набережной в Москве велосипедист упал в воду Отмечается, что велосипедист не справился с управлением, из-за чего и упал в Москву-реку.

Политика Трамп рассказал о работе над включением России в G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».

Происшествия Автомобильный мост обвалился в Харькове Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Происшествия В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Спорт Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.

Гаджеты Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.

Футбол Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана Последним клубом Моуриньо был английский "Манчестер Юнайтед", в котором он работал с 2016 по 2018 год.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Гаджеты Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.

Общество В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра.

Гаджеты Названы 5 лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов Следующим в ТОПе лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов оказался Xiaomi Mi 9 SE. Его цена составляет 20 тыс. рублей.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Происшествия В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.