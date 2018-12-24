Армия и оружие
По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».
Военное обозрение02:22
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Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британскую армию за защиту от российского вторжения
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Американское аналитическое издание The National Interest прокомментировало слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с «музейными экспонатами» и заявил, что они не представляют какой-либо угрозы.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска
Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как РФ ответит Вашингтону на выход из ДРСМД
Россия не будет игнорировать усиление ракетного арсенала у США, если Вашингтон примет решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Украинские Т-64А отправят на разминирование
Впервые в войска были переданы машины разминирования, созданные на базе танков Т-64А.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь на границе с Сирией
Израильские военнослужащие открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной части Голанских высот, контролируемой Сирией.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить арабских и курдских братьев
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает безопасность арабских и курдских братьев как собственную проблему.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Бельгийские чиновники не дадут замерзнуть своим егерям в Эстонии
Бельгийские военнослужащие в Эстонии могут замерзнуть из-за плохой экипировки, считает глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен, 24 декабря сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Клинцевич отреагировал на разгром базы отдыха бойцами ВСУ
Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на случившееся в беседе с изданием ФАН.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Американские военные займутся отслеживанием Санты
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу
Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
Обновлено в 04:04