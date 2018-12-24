По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».

На Украине возмутились тем, что генсек ОБСЕ назвал ЛДНР республиками

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британскую армию за защиту от российского вторжения

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американское аналитическое издание The National Interest прокомментировало слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с «музейными экспонатами» и заявил, что они не представляют какой-либо угрозы.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал, как РФ ответит Вашингтону на выход из ДРСМД Россия не будет игнорировать усиление ракетного арсенала у США, если Вашингтон примет решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские Т-64А отправят на разминирование Впервые в войска были переданы машины разминирования, созданные на базе танков Т-64А.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные открыли огонь на границе с Сирией Израильские военнослужащие открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной части Голанских высот, контролируемой Сирией.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган пообещал освободить арабских и курдских братьев Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает безопасность арабских и курдских братьев как собственную проблему.

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты

Армия и оружие Армия и оружие Бельгийские чиновники не дадут замерзнуть своим егерям в Эстонии Бельгийские военнослужащие в Эстонии могут замерзнуть из-за плохой экипировки, считает глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен, 24 декабря сообщает РИА Новости.

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Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич отреагировал на разгром базы отдыха бойцами ВСУ Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на случившееся в беседе с изданием ФАН.

Армия и оружие Армия и оружие Американские военные займутся отслеживанием Санты

Армия и оружие Армия и оружие РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США