Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»Известия 08:44
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
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Политика
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Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
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Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
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Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
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Оптический резонатор выявил квантовые движения в жидкости
Установка стала первым примером системы, в которой возможно изучение квантовых оптомеханических эффектов для жидкостей, а не для твердых тел или газов, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
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Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Общество
Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии
Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
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Авто
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Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
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Серийный Porsche 911 Speedster представили на автосалоне в Нью-Йорке.
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В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
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Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
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Обновлено в 07:22
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
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Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля
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На дебатах Зеленского и Порошенко ожидается до 60 тысяч зрителей
На дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается до 60 тысяч зрителей.
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