Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»Известия 08:44

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
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Адвокаты Януковича сообщили об уголовном деле против Яценюка и Турчинова

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Lenta.ru03:45

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Газета.Ru06:52
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Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:37
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Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
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Наука

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Установка стала первым примером системы, в которой возможно изучение квантовых оптомеханических эффектов для жидкостей, а не для твердых тел или газов, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
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Авто

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Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
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Серийный Porsche 911 Speedster представили на автосалоне в Нью-Йорке.
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Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
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В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

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На дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается до 60 тысяч зрителей.
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