Политика

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фуройRT на русском 08:46

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.
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На Украине возбуждено дело из-за публикации видео с Зеленским

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На Украине завели уголовное дело в связи с роликом, в котором Зеленского сбивает грузовик

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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