Политика

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фуройRT на русском 08:46

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.
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Дело из-за видео с Зеленским и фурой возбудили на Украине

Газета.Ru13:07

На Украине возбуждено дело по факту публикации видео, на котором Зеленского сбивает фура

ТАСС09:42

Ролик с грузовиком назвали угрозой для всех сторонников Зеленского

URA.Ru07:47

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

RT на русском08:46

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

РИА Новости08:36

Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским

РБК09:30

На Украине завели уголовное дело в связи с роликом, в котором Зеленского сбивает грузовик

Говорит Москва08:58
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
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Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов допустил завершение хоккейной карьеры после ухода из клуба главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

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Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

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Политика

Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине

По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
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Политика

Порошенко поговорил с Зеленским по телефону

Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
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Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Футбол

«Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт»

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Энергетика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

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Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
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Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
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Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
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Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
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Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

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В МВФ оценили экономическую ситуацию в России

«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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