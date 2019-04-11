На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фуройRT на русском 08:46

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

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