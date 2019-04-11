Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фуройRT на русском 08:46
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Зарипов допустил завершение карьеры после ухода Билялетдинова
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов допустил завершение хоккейной карьеры после ухода из клуба главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
Обновлено в 15:20
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Важное за сутки
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Политика
Порошенко поговорил с Зеленским по телефону
Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт»
Футболисты португальской «Бенфики» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы переиграли немецкий «Айнтрахт».
Обновлено в 16:55
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Энергетика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Авто
Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро
Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Футбол
Неймар вернулся к тренировкам в общей группе
Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Экономика
В МВФ оценили экономическую ситуацию в России
«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49