Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 08:50

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн

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РИА Новости08:35

Против Порошенко завели дело об отмывании доходов

Газета.Ru08:55
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На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА "Новости".
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По словам руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Алексея Беззубикова, образцы пистолета Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2 являются глубокой модернизацией образца ПЛ-15.
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АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
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В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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