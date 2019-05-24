Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 08:50
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко
Московский Комсомолец08:40
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