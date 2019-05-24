На Украине возбудили третье уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 08:50

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Общество Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.

Политика Партия Порошенко сменила название Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.

Шоу-бизнес Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.

Экономика Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения.

Авто Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.

Происшествия Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Росгвардию могут вооружить модернизированным пистолетом Лебедева По словам руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Алексея Беззубикова, образцы пистолета Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2 являются глубокой модернизацией образца ПЛ-15.

Политика Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде 62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.

Происшествия Тюменский соратник Ходорковского и Собчак объявлен в розыск Координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.

Общество Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Хоккей Василевский сыграет с Финляндией В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.

Футбол Рамос задумался об уходе из «Реала» Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.

Космос Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции В сентябре 2017 года представители "Роскосмоса" и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции.

Энергетика «Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.

Общество Петербург направит больше 11 млрд рублей на развитие средней школы Петербург направит более 11 миллиардов рублей на развитие средней школы, сообщает пресс-служба Смольного.