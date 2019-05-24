Политика
На Украине против Порошенко завели третье делоНТВ 09:43
Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег. Петра Порошенко подозревают в легализации доходов, полученных незаконным путем при продаже судостроительного завода «Кузня на Рыбальском» в 2018 году.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко
Московский Комсомолец08:40
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Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
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Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
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Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США
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