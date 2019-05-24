Политика

На Украине против Порошенко завели третье делоНТВ 09:43

Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег. Петра Порошенко подозревают в легализации доходов, полученных незаконным путем при продаже судостроительного завода «Кузня на Рыбальском» в 2018 году.
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с чего всё началось
Сам Портнов добавил
, что помимо дела по «Кузнице на Рыбальском» ГБР в пятницу, 24 мая, зарегистрировало еще одно его заявление об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов экс-президентом Порошенко.
РБК09:44

Подробнее о событии

Украинские силовики начали расследование против Порошенко

News.ru09:15

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Газета.Ru13:20

На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн

РБК09:44

На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко

Московский Комсомолец08:40

На Порошенко завели третье уголовное дело

Lenta.ru12:57

В ГБР приняли заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом

РИА Новости08:35

Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела

URA.Ru22 мая в 10:08
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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

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Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика

В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика

Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375

Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено в 10:34
Происшествия

«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Общество

Хозяин особняка в Люксембурге Волков скрывает реальные доходы

Российская телекомпания НТВ опубликовала собственное расследование относительно деятельности и доходов Алексея Навального и его окружения.
Обновлено в 13:59
Космос

Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск

Моделирование позволило качественно и количественно воссоздать наблюдаемую картину, учтя столкновения небольших тел — планетезималей — и гравитационное влияние, которое на них оказывают формирующиеся планеты-гиганты, пишут ученые в статье в The Astrophysical Journal.
Обновлено в 09:10
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»

Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
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Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Елена Малышева заступилась за Розу Сябитову, которая худеет по ее системе

В очередном видеоролике Малышева рассказала Сябитовой, что делать, если перед вредной едой во время диеты устоять очень сложно.
Обновлено в 14:40
Наука

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

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Обновлено в 05:18
Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Обновлено в 12:32
Футбол

«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе

Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
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Обновлено в 14:22
Политика

Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США

Представитель лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил, что его сторонники взяли под контроль здание посольства страны в Вашингтоне.
Обновлено в 16:07
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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