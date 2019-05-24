На Украине против Порошенко завели третье делоНТВ 09:43

с чего всё началось

Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег. Петра Порошенко подозревают в легализации доходов, полученных незаконным путем при продаже судостроительного завода «Кузня на Рыбальском» в 2018 году.

На Украине против Порошенко завели третье дело

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