Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 08:50
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко
Московский Комсомолец08:40
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Космос
Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы
Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Общество
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
Обновлено в 10:14
Политика
Филарет отказался признавать единство ПЦУ
ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года в Киеве на "объединительном соборе", где две раскольнические организации — Киевский патриархат во главе с Филаретом и Украинская автокефальная православная церковь Макария (Малетича) – объявили о слиянии в единую организацию.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Житель Башкирии убил дочь и расчленил ее труп
В Уфе 72-летний рецидивист убил дочь, а затем расчленил и спрятал ее тело. Было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 10:13
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:32
Футбол
Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что футболисту «Зенита» Алесандру Кокорину, отбывающему наказание в СИЗО «Бутырка» для восстановления после операции на колене необходима беговая дорожка, сообщает «Р-Спорт».
Обновлено в 09:17
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Политика
62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента
Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».
Обновлено в 08:27
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали информацию об инциденте с тросом SSJ
Московский аэропорт Шереметьево получил уведомление об инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и будет устанавливать причины произошедшего в случае его подтверждения, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
Обновлено в 10:09
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Какие модели бренда будут поставлены на конвейер сейчас неизвестно, но учитывая тот факт, что Ravon получала обновленное ОТСС на хэтчбек Ravon R2, то можно предположить, что он точно будет представлен в России, пишет портал «ТвоёАвто».
Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Общество
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана
Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10