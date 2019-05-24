На Украине возбудили третье уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 08:50

с чего всё началось

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Политика Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Армия и оружие США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Общество Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.

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Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

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Шоу-бизнес Михаил Боярский не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы Актер удивил ведущую Ирину Шихман ответом на вопрос, какой из ролей дочери Елизаветы он гордится больше всего, отметив, что никакой.

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Общество Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

Здоровье В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.

Кино Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца Продюсер фильма о Сонике Джефф Фаулер в своем твиттере сообщил, что премьера картины откладывается на три месяца.

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Происшествия В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.

Политика В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы В США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявили ещё 17 обвинений, теперь ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщает РБК.

Футбол ЦСКА заинтересован в трансфере 24-летнего хорватского форварда Московский ЦСКА заинтересован в переходе нападающего "Осиека" Мирко Марича, сообщает "Советский спорт".

Общество Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.