Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 08:50
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко
Московский Комсомолец08:40
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
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Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
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АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество
Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 10:21
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
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Обновлено в 02:46
Кино
Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца
Продюсер фильма о Сонике Джефф Фаулер в своем твиттере сообщил, что премьера картины откладывается на три месяца.
Обновлено в 12:38
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой
По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Политика
В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
В США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявили ещё 17 обвинений, теперь ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщает РБК.
Обновлено в 01:37
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере 24-летнего хорватского форварда
Московский ЦСКА заинтересован в переходе нападающего "Осиека" Мирко Марича, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:48
Общество
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
Обновлено в 10:14
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59