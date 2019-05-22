На Украине возбудили новое дело против ПорошенкоRT на русском 10:15

21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко. Расследование начато на основании заявления Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Виктора Януковича.

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

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