На Украине возбудили новое уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 10:33

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

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