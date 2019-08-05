Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортовРИА Новости вчера в 14:13
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
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с чего всё началось
Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.РБКвчера в 14:52
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13 уголовных дел Петра Порошенко: экс-президенту может не хватить жизни
Московский Комсомолецвчера в 10:11
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено 04 августа в 09:42
Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились
Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Наука
Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего
Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено 04 августа в 17:43
Политика
В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском
Без вести пропавшим после инцидента на территории воинской части в Ачинском районе числится один человек.
Обновлено в 01:01
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 20:07
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Бритни Спирс увиделась с детьми после лечения
Обновлено вчера в 09:56