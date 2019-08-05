с чего всё началось

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Финансы Минфин США признал Китай валютным манипулятором Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Шоу-бизнес В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.

Футбол Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Наука Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.

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Транспорт В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

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Политика В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.

Авто Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.

Происшествия Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском Без вести пропавшим после инцидента на территории воинской части в Ачинском районе числится один человек.

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Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.