Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады ПарубияРИА Новости 04:24

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
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Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия завели уголовное дело

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Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

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Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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