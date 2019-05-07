Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады ПарубияРИА Новости 04:24
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
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Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Авто
Китай намерен экспортировать подержанные автомобили
Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Мамаева и Кокорина выпустят на свободу в зале суда
Следовательно, ожидаю, что обвиняемые выйдут из-под стражи в зале суда, отметил юрист.
Обновлено в 11:59
Музыка
«Сплин» станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве
Российский музыкальный рок-коллектив «Сплин» станет хедлайнером киевского фестиваля Atlas Weekend 2019.
Обновлено в 11:40
Политика
Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине
В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.
Обновлено в 12:49
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Общество
В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Хоккей
«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ
Обновлено в 13:16
Футбол
Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
Обновлено в 13:25
Культура
Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала
Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Хоккей
Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Общество
Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили
Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
Обновлено в 12:01