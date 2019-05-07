На Украине возбудили дело против спикера Рады ПарубияРИА Новости 04:24

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

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