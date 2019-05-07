Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады ПарубияРИА Новости 04:24

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
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К смене власти на Украине подключилась судебная система

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Против спикера Рады завели дело после видео в бассейне отеля в Катаре

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Эксперт прокомментировал возбуждение дела против спикера Верховной рады

RT на русском05:57

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

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Расследование против Парубия начали из-за купания в бассейне

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В Госдуме предрекли громкие «посадки» на Украине на фоне инаугурации президента

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Против спикера Верховной рады открыли дело за отдых в отеле Катара

ТАСС02:34
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Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
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Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Мамаева и Кокорина выпустят на свободу в зале суда

Следовательно, ожидаю, что обвиняемые выйдут из-под стражи в зале суда, отметил юрист.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:59
Музыка

«Сплин» станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве

Российский музыкальный рок-коллектив «Сплин» станет хедлайнером киевского фестиваля Atlas Weekend 2019.
Обновлено в 11:40
Политика

Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине

В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.
Обновлено в 12:49
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
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Артур Смольянинов рассказал о неизлечимом недуге близкого человека

Обновлено в 03:13
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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Общество

В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы

ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

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В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

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Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
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Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

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В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
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Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
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На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

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Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

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Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили

Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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