Политика

На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана
Известия
10:57

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на собеседника в НАБУ.
Известия10:57

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Против украинского премьера возбудили уголовное дело

Российская газета13:36

На Украине возбудили уголовное дело против премьера Гройсмана

URA.Ru12:42

Против украинского премьера Гройсмана возбудили уголовное дело, сообщили СМИ

Московский Комсомолец12:15

Против украинского премьера возбудили уголовное дело, пишут СМИ

РИА Новости11:55

Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Гройсмана — СМИ

Царьград11:42

На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана

Известия10:57

Гройсмана проверят на коррупцию

News.ru10:50
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Политика

Представитель Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку.
Обновлено в 11:44
Политика

Закон о переименовании канонической УПЦ направили на подпись Порошенко

Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви направлен на подпись президенту Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал, почему с 2014 года не ездит с гастролями в Россию.
Обновлено в 10:39
Политика

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

В США частично приостановили работу правительства

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Политика

Кадыров заявил, что не планирует быть президентом России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, что не рассматривает возможность стать президентом России.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Обновлено в 07:12
Политика

Пранкер Вован подтвердил разговор с главой «новой» украинской церкви

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что звонил главе «новой автокефальной церкви» на Украине «митрополиту» Епифанию.
Обновлено в 13:41
Политика

Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки

Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.
Обновлено в 07:36
Политика

Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль

Обновлено в 12:05
Политика

Президент Палестины заявил о роспуске парламента

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведении новых парламентских выборов в течение полугода.
Обновлено в 13:40
Политика

Bloomberg узнал о планах Трампа уволить председателя ФРС

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Никто не помешает Анкаре провести операцию в Сирии — МИД Турции

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 11:22
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Виталий Николаевич Куприй
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины 8-го созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. До июля 2014 года член партии УКРОП.
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