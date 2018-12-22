Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на собеседника в НАБУ.

На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана

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