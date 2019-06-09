Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатамиRT на русском 15:18

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
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На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

RT на русском15:18

Опасный ядохимикат в результате ДТП попал в реку в Винницкой области

REGNUM09:02

Два города на Украине отключат от водоснабжения из-за загрязнения реки Рось

РИА Новости10:53

Фото автомобиля с опасными химикатами, упавшего в реку на Украине

РЕН ТВ10:15

В Украине начался мор рыбы из-за попадания в реку ядов

Московский Комсомолец09:11

На Украине два крупных города отключат от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

ТАСС10:07

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Газета.Ru08:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
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Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе

Центр погоды «Фобос» прогнозирует ливни и грозы на следующее неделе в Москве.
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Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
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Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
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Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
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Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Футбол

Роналду выиграл 30-й трофей в карьере

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в своей карьере.
Обновлено в 17:17
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Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

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Игры

The Outer Worlds выйдет 25 октября

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Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Игры

[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра

В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Игры

Разработчики Dying Light 2 представили главного героя

Студия Techland привезла с собой на выставку E3 2019 новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2. Авторы представили главного героя Эйдена, который, как выясняется, оказывается заражён, но при этом он не превращается в ходячего мертвеца.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии

Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

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Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
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Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

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Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
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Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
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Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря

Сотрудники медучреждения в Подмосковье сообщили, что 11-летняя девочка, которая ранее считалась утонувшей во время соревнований в бассейне детского лагеря, жива и находится в больнице.
Обновлено в 06:13
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Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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Виктор Литвинов публично извинился перед Татьяной Мусульбес

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Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».
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Кости в нагрузку. Не хамон запрещают, а сосиски за четыре евро

Чиновники говорят, что мы будем жить, как во Франции или Финляндии, где мясо и молоко разворачивают на границе.
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