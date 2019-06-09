Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатамиRT на русском 15:18
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
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Общество
Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе
Центр погоды «Фобос» прогнозирует ливни и грозы на следующее неделе в Москве.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Футбол
Роналду выиграл 30-й трофей в карьере
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в своей карьере.
Обновлено в 17:17
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Игры
The Outer Worlds выйдет 25 октября
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Игры
[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра
В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Игры
Разработчики Dying Light 2 представили главного героя
Студия Techland привезла с собой на выставку E3 2019 новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2. Авторы представили главного героя Эйдена, который, как выясняется, оказывается заражён, но при этом он не превращается в ходячего мертвеца.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии
Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря
Сотрудники медучреждения в Подмосковье сообщили, что 11-летняя девочка, которая ранее считалась утонувшей во время соревнований в бассейне детского лагеря, жива и находится в больнице.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье
Названы три самых полезных завтрака
Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Политика
Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 06:28
Общество
Кости в нагрузку. Не хамон запрещают, а сосиски за четыре евро
Чиновники говорят, что мы будем жить, как во Франции или Финляндии, где мясо и молоко разворачивают на границе.
Обновлено в 17:38