Политика
На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фуройИзвестия 09:16
Полиция Украины возбудила уголовное дело после публикации в интернете видео, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Ролик распространил штаб действующего лидера страны Петра Порошенко ранее 11 апреля.
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Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне
В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Политика
ЕС принял решение начать официальные торговые переговоры с США
В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на ведение официальных торговых переговоров с Вашингтоном.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Футбол
Антон Миранчук: «Брат смог бы играть в „Атлетико“, через 5 лет он выиграет Лигу чемпионов»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью Sport24 ответил на вопросы о перспективах брата Алексея Миранчука, с которым они вместе играют за красно-зеленых и сборную России.
Обновлено в 18:32
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Единоборства
Тайсумов провалил допинг-тест и получил шестимесячную дисквалификацию
Согласно заявлению организации, 30-летний спортсмен 15 сентября 2018 года провалил допинг-тест — проба дала положительный результат на метаболиты станозолола.
Обновлено в 17:44
Экономика
Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — рассказали экономисты «Коммерсанту» об итогах своего исследования.
Обновлено в 20:31
Шоу-бизнес
Любовь Успенская провела три дня с дочерью в Словении
Любовь Успенская поделилась своей радостью и рассказала, что ей удалось провести три дня с дочерью Татьяной Плаксиной в Словении.
Обновлено в 13:21
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Сердюков возглавил группировку войск России в Сирии
Группировку российских войск в Сирии возглавил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, сменив занимавшего этот пост на протяжении нескольких последних месяцев главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Под Магнитогорском предотвращен взрыв
Пластиковые трубки оранжевого цвета с примотанным пейджером были замечены 9 апреля, прибыла полиция, сотрудники ФСБ и саперы, которые задержались в этом районе на несколько часов.
Обновлено в 07:40
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Транспорт
Синегорскую трассу решили не асфальтировать
К работам привлекут и дорожный каток, который специально приобрели в прошлом году для содержания синегорской дороги.
Обновлено в 19:49
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Первый польский космонавт рассказал о «гениальных» российских самолетах
Российские самолеты не имеют себе равных в мире, считает первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский.
Обновлено в 21:34
Армия и оружие
США разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51