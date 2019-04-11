На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фуройИзвестия 09:16

Полиция Украины возбудила уголовное дело после публикации в интернете видео, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Ролик распространил штаб действующего лидера страны Петра Порошенко ранее 11 апреля.

На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фурой

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