Политика

На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фуройИзвестия вчера в 09:16

Полиция Украины возбудила уголовное дело после публикации в интернете видео, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Ролик распространил штаб действующего лидера страны Петра Порошенко ранее 11 апреля.
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На Украине возбуждено дело из-за публикации видео с Зеленским

News.ruвчера в 08:54

На Украине возбуждено дело по факту публикации видео, на котором Зеленского сбивает фура

ТАССвчера в 09:42

Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским

РБКвчера в 09:30

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Газета.Ruвчера в 13:07

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

RT на русскомвчера в 08:46

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

РИА Новостивчера в 08:36

На Украине завели уголовное дело в связи с роликом, в котором Зеленского сбивает грузовик

Говорит Москвавчера в 08:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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