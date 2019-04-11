На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фуройОреанда-Новости 09:05

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за опубликованного в сети видеоролика, на котором смонтировано, как кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

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