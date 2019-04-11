Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фуройОреанда-Новости 09:05

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за опубликованного в сети видеоролика, на котором смонтировано, как кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.
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Дело из-за видео с Зеленским и фурой возбудили на Украине

Газета.Ru13:07

На Украине завели уголовное дело в связи с роликом, в котором Зеленского сбивает грузовик

Говорит Москва08:58

Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским

РБК09:30

На Украине возбуждено дело из-за публикации видео с Зеленским

News.ru08:54

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

RT на русском08:46

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

РИА Новости08:36

На Украине возбуждено дело по факту публикации видео, на котором Зеленского сбивает фура

ТАСС09:42
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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