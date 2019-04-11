Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фуройОреанда-Новости 09:05
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за опубликованного в сети видеоролика, на котором смонтировано, как кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.
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Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич впервые показала комнаты дочерей целиком
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Общество
Команда Кусто призвала выпустить белух и косаток из «китовой тюрьмы»
Команда Жана-Мишеля Кусто сочла возможным освобождение косаток и белух, содержащихся в вольерах в бухте Средняя Приморского края, заявил советник океанолога Чарльз Виник.
Обновлено в 13:08
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Руководителя московского отделения «Другой России» задержали в трамвае
Полицейские задержали в трамвае руководителя московского отделения незарегистрированной партии Другая Россия Ольгу Шалину, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Политика
Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР
Обновлено в 18:12
Общество
Гороскоп на 12 апреля: Раки ищут приключения, Львы учатся сдержанности
Сегодня, 12 апреля, звезды предсказывают хороший, но суматошный денек.
Обновлено в 10:00
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе
Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом
Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
За неделю у российских границ шпионили 27 летательных аппаратов
За неделю 27 летательных аппаратов вели разведку у российских границ, сообщила в пятницу, 12 апреля, газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:50
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили скрыть рождение ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл сделали официальное заявление в связи с будущим рождением ребенка.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10