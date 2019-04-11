Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фуройРИА Новости 08:36
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине возбудили уголовное дело из-за видео со «сбивающим» Зеленского грузовиком
Rambler News Service08:42
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Политика
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Общество
Реставрация дома Наркомфина в Москве завершится до конца года
"2019 год поставит точку в реставрации шедевра конструктивизма - дома Наркомфина", - сказал А.Емельянов.
Обновлено в 07:38
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школу непривитых детей
Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и не привитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 10:52
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
В Думу внесли законопроект о неуважении власти к народу
Депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, Ольга Алимова, Алексей Корниенко и Валерий Рашкин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Происшествия
Задержана руководитель московского отделения «Другой России»
Гаишники задержали в столичном трамвае руководителя московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной.
Обновлено в 10:48
Политика
Порошенко намерен стать депутатом Европарламента
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 09:07
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Футбол
Роналду забил «Аяксу» и обновил рекорд Лиги чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обновил рекорд Лиги чемпионов, забив 125-й мяч в истории турнира.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено в 10:31
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Кино
Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 06:22
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-Мп фронтальную камеру
Обновлено в 04:37
Футбол
Игорь Безденежных: «Вернблум - самый противный футболист, с кем доводилось играть»
Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных назвал самого неприятного игрока, против которого ему приходилось действовать.
Обновлено в 09:12
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21