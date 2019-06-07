На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду ДонбассаLife.ru 13:36

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко в видеозаписи, опубликованной на его официальной странице в "Фейсбуке".

Гаджеты Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.

Экономика Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.

Наука Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.

Здоровье В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Здоровье Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.

Футбол Источник: Сарри подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом» на следующей неделе Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри на следующей неделе возглавит "Ювентус", сообщает The Guardian. Речь идет о трехлетнем контракте.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Театры В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.

Футбол Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020 Футболисты сборной Дании сыграли вничью с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Технологии Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.