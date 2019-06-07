На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду ДонбассаLife.ru вчера в 13:36

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко в видеозаписи, опубликованной на его официальной странице в "Фейсбуке".

Космос Жители 70 стран дадут имена планетным системам Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Политика Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.

Здоровье Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Происшествия В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Политика Трамп запретил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения Президент США Дональд Трамп запретил американским посольствам в других странах вывешивать флаги ЛГБТ-движения.

Происшествия Задержан депутат заксобрания Красноярского края Сотрудники ФСБ задержали депутата заксобрания Красноярского края, руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова.

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Космос Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.

Шоу-бизнес Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.