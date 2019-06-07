Политика

На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду ДонбассаLife.ru вчера в 13:36

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко в видеозаписи, опубликованной на его официальной странице в "Фейсбуке".
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Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами

Lenta.ruвчера в 13:07

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за призыва снять блокаду с Донбасса

Эхо Москвывчера в 13:03

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Известиявчера в 10:37

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

РБКвчера в 13:02

Генпрокурор Украины возбудил уголовное дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

ТАССвчера в 10:19

Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призывов снять блокаду с Донбасса

Взгляд.рувчера в 10:18

На Украине завели дело из-за предложения запретить открывать ответный огонь в Донбассе

Говорит Москвавчера в 10:31
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:59
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
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Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке

Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.
Обновлено вчера в 23:54
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Экономика

Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Происшествия

В центре Москвы загорелся жилой дом

Обновлено вчера в 23:12
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

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Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Политика

Трамп запретил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения

Президент США Дональд Трамп запретил американским посольствам в других странах вывешивать флаги ЛГБТ-движения.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Задержан депутат заксобрания Красноярского края

Сотрудники ФСБ задержали депутата заксобрания Красноярского края, руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова.
Обновлено в 00:35
Баскетбол

«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА

"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
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Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

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Азар поблагодарил Абрамовича за воплощенные мечты

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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
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Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено вчера в 00:07
Происшествия

В Ленобласти погиб водитель, совершив наезд на лося

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Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

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Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок

Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
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Политика

Японцы думают над безвизом россиянам

Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
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Кучма Леонид Данилович
Советский и украинский политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины. Академик Международной академии астронавтики.
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