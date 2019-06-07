Политика
На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду ДонбассаLife.ru вчера в 13:36
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко в видеозаписи, опубликованной на его официальной странице в "Фейсбуке".
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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за призыва снять блокаду с Донбасса
Эхо Москвывчера в 13:03
На Украине завели дело из-за предложения запретить открывать ответный огонь в Донбассе
Говорит Москвавчера в 10:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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