На Украине возбудили четвертое уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 09:34

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. На этот раз Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти. Это уже четвертое дело против бывшего лидера страны.

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

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