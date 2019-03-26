Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 09:34

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. На этот раз Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти. Это уже четвертое дело против бывшего лидера страны.
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На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко

RT на русском10:54

В отношении Порошенко возбуждено четвертое уголовное дело

Аргументы и Факты10:29

На Украине завели четвертое дело против Порошенко

Московский Комсомолец09:38

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

Газета.Ru09:42

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

РИА Новости09:34

Отправленному в тюрьму Порошенко нанесли новый удар

Дни.ру12:57

Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

ТАСС10:28
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Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

Обновлено в 11:31
Общество

Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Авто

Сотрудники Skoda раскрыли название внедорожного пикапа на базе Kodiaq

По сравнению с «донорским» кроссовером Kodiaq, транспортное средство получит обновленную структуру кузова, а также увеличенный клиренс и новые внедорожные колеса с шинами Rockstar II, дающие несколько дополнительных сантиметров просвета.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Обновлено в 11:37
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В одесской колонии подняли бунт

Обновлено в 09:22
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз Напомним, Сергей Астахов был женат дважды.
Обновлено в 08:15
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Хоккей

Третьяк: «В сборной России лучший защитник и лучший нападающий ЧМ, нашу школу уважают»

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итог ЧМ-2019, отметив непредсказуемость турнира. Сборная России завоевала бронзу.
Обновлено в 12:27
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Экономика

Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро за растущий госдолг

Европейская комиссия может в ближайшие месяцы оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за растущий госдолг, который уже вдвое превысил допустимый лимит.
Обновлено в 11:32
Общество

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
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