На Украине возбудили четвертое уголовное дело против ПорошенкоРИА Новости 09:34

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. На этот раз Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти. Это уже четвертое дело против бывшего лидера страны.

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.

Происшествия Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.

Космос В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.

Авто Сотрудники Skoda раскрыли название внедорожного пикапа на базе Kodiaq По сравнению с «донорским» кроссовером Kodiaq, транспортное средство получит обновленную структуру кузова, а также увеличенный клиренс и новые внедорожные колеса с шинами Rockstar II, дающие несколько дополнительных сантиметров просвета.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Общество Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Происшествия Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.

Происшествия Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети» Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.

Здоровье В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.

Шоу-бизнес 49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз 49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз Напомним, Сергей Астахов был женат дважды.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2» Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".

Футбол «Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Политика Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Экономика Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро за растущий госдолг Европейская комиссия может в ближайшие месяцы оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за растущий госдолг, который уже вдвое превысил допустимый лимит.