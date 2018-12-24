с чего всё началось

Украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook. Он опубликовал копию жалобы руководителя пансионата.

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

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