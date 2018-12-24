Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
РИА Новости
18:44

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости18:44
с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице
 в Фейсбук сообщил о беспределе, устроенном украинскими военными на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области.
Московский Комсомолец18:27

Подробнее о событии

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

URA.Ru20:10

Украинские силовики разгромили пансионат на границе с Крымом

RT на русском19:57

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Российская газета19:55

Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Lenta.ru19:25

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

Газета.Ru19:17

Военное положение в действии. Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом

Телеканал 360°19:04

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

РИА Новости18:44
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Армия и оружие

CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Глава британского правительства отметила роль вооруженных сил королевства в обеспечении безопасности, в том числе — противостоянии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «защите наших вод и нашего неба от вторжения России».
Обновлено в 21:36
Армия и оружие

National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, подчеркивает National Interest и напоминает, что американские истребители F-16, на десять лет старше Ту-160, но до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении до 2040-х годов.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие

Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией

После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено в 18:32
Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить "четким сигналом" для России.
Обновлено в 10:42
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношение к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:41
Космос

Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика

Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика

Ряд анаболических стероидов запретили к свободной продаже

В России изымается из свободного оборота ряд анаболических стероидов – меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол.
Обновлено в 22:01
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после цунами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с обрушившимся на побережье страны цунами.
Обновлено в 07:11
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 13:09
Политика

Володин: парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проекты

Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, достигнутых на высшем уровне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Обновлено в 22:19
Политика

Times берет пример с украинского «Миротворца»

Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе

Обновлено в 19:49
Политика

Порошенко приравнял националистов к ветеранам ВОВ

Обновлено в 08:13
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