Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
РИА Новости
18:44

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости18:44
с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице
 в Фейсбук сообщил о беспределе, устроенном украинскими военными на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области.
Московский Комсомолец18:27

Подробнее о событии

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

URA.Ru20:10

Украинские силовики разгромили пансионат на границе с Крымом

RT на русском19:57

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Российская газета19:55

Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Lenta.ru19:25

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

Газета.Ru19:17

Военное положение в действии. Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом

Телеканал 360°19:04

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

РИА Новости18:44
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Армия и оружие

CNN: указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

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Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России

Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.
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Армия и оружие

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Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
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Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

Клевета прозвучала в зале в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

NI раскритиковал посла США за слова о «музейности» Ту-160

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.
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Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
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Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
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Политика

Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
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Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

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Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе

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Политика

Венесуэла и Гайана поспорили о «вторжении» судов Exxon Mobil

Венесуэла направила обращение в ООН в связи со "вторжением" в свои территориальные воды исследовательских судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной, в Джорджтауне в свою очередь заявляют, что суда не нарушали границы и находились на территории Гайаны, когда их перехватили суда Венесуэлы.
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Армия и оружие

В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты

Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
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В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
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