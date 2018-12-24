с чего всё началось

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Армия и оружие Армия и оружие CNN: указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.

Политика Политика Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить "четким сигналом" для России.

Политика Политика Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина Клевета прозвучала в зале в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие NI раскритиковал посла США за слова о «музейности» Ту-160 Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.

Космос Космос Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.

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Армия и оружие Армия и оружие Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе

Политика Политика Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.

Политика Политика Венесуэла и Гайана поспорили о «вторжении» судов Exxon Mobil Венесуэла направила обращение в ООН в связи со "вторжением" в свои территориальные воды исследовательских судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной, в Джорджтауне в свою очередь заявляют, что суда не нарушали границы и находились на территории Гайаны, когда их перехватили суда Венесуэлы.